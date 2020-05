Ya se colocaron 60 volquetes y 300 metros cubicos de chatarra.

Todos los fines de semana la Secretaria de Salud a traves de la Direccion de Salud Ambiental, continua con la colocacion de volquetes para el descacharrizado. Este fin de semana estan dispuestos en Barrio 2 de abril (Ruiz Moreno y Santa Teresita); Barrio La Quilmes (Ereno y Lepratti) y Barrio San Miguel (Blanchet 124).

Esta accion implementada esta avalada por el protocolo emitido desde el Ministerio de Salud de la Nacion que intenta con el acompanamiento de la ciudadania erradicar la trasmision del Dengue enfermedad que ya afecto a ocho personas en Concepcion del Uruguay. El objetivo es evitar los recipientes con agua, lugar donde nace el mosquito.

Hasta el momento fueron 60 unidades desde que comenzo la iniciativa y lleva juntando 300 metros cubicos de residuo chatarra. Estos se trasladan para su compactacion en manos de los recicladores y el resto queda en el relleno sanitario.

Fumigacion

El area de Salud Ambiental recuerda que la fumigacion no tiene poder residual. Debe ser acompanada de acciones de control focal, es decir, eliminando todo tipo de recipientes, macetas, chatarras, baldes, cubiertas y todo elemento en que se junte agua, ya sea poca o mucha, es el lugar en donde se produce el criadero de mosquitos.

Los organismos internacionales y nacionales de Salud subrayan que la medida principal y efectiva para prevenir las enfermedades transmitidas por los mosquitos Aedes Aegypti consiste en la eliminacion de los criaderos, eliminando o tapando los recipientes que acumulen agua.

La fumigacion que se realiza no mata a las larvas que se acumulan en un recipiente por lo que al dia siguiente nacen sin ningun tipo de problemas. Por lo tanto, es un compromiso colectivo cuidar los lugares abiertos, proteger a nuestra familia y no suponer que con la fumigacion se soluciona el problema. No obstante, estas tareas por parte de personal municipal dependiente de la Direccion de Salud Ambiental se continua en un promedio de cuatro barrios por dia en horarios pocos transitados.