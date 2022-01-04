VUELCO EN AUTOVÍA “JOSE GERVASIO ARTIGAS”
EN LA MAÑANA DE ESTE MARTES, A LAS 08:45 HORAS, PERSONAL DE COMISARÍA ARROYO BARÚ, INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM. 184 DE LA AUTOVÍA “JOSÉ GERVASIO ARTIGAS”. CONSISTE EN QUE UN UTILITARIO MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA, DE 51 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADA DE SU ESPOSO (41) Y SU HIJA MENOR DE EDAD (10), TODOS DOMICILIADOS EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE CIRCULABAN POR DICHA VÍA EN SENTIDO SUR-NORTE, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER LA CONDUCTORA SE HABRÍA DORMIDO Y PERDIÓ EL CONTROL DEL VEHÍCULO CRUZÁNDOSE AL CARRIL CONTRARIO PRODUCIÉNDOSE EL VUELCO DEL MISMO SOBRE LA BANQUINA OESTE. PERSONAL DE EMERGENCIA MÉDICAS DE LA LOCALIDAD DE UBAJAY TRASLADARON A LOS OCUPANTES DEL AUTOMÓVIL AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON. TRAS SER EXAMINADOS POR MÉDICO DE TURNO, MADRE E HIJA RESULTARON CON HEMATOMAS VARIOS DICTAMINANDO CARÁCTER DE LAS LESIONES COMO LEVES. CABE DESTACAR QUE NO SE INTERRUMPIÓ EN NINGÚN MOMENTO EL TRÁNSITO SOBRE LA AUTOVÍA.-
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