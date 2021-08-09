VOLCÓ EN SAN ANSELMO
EN HORAS DE LA TARDE DEL PASADO SABADO PERSONAL POLICIAL DE SUB COMISARIA HUGHES INERVINO EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN UN CAMINO VECINAL DE COLONIA SAN ANSELMO, HABRIA VOLCADO UN AUTOMOVIL MARCA GOL VOLKSWAGEN, MODELO GOL 3 PUERTAS, DE COLOR GRIS.
EL CONDUCTOR DEL RODADO UN CIUDADANO DE 28 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN CASEROS, DEPARTAMENTO DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, QUIEN MANIFIESTA QUE EN MOMENTOS QUE CIRCULABA POR CAMINO VECINAL CON SU ESPOSA DE ACOMPAÑANTE, PIERDE EL CONTROL DE VEHÍCULO Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER VUELCA SU AUTOMÓVIL, QUEDANDO SUS EJES HACIA ARRIBA. AFORTUNADAMENTE NO SE REGISTRARON LESIONADOS.-
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