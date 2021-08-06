VOLCÓ DENTRO DEL PALMAR
SIENDO LAS 18:00 HORAS PERSONAL DE COMISARÍA UBAJAY INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN PARQUE NACIONAL EL PALMAR, APROXIMADAMENTE A UN KILÓMETRO DEL INGRESO, CUANDO EL CONDUCTOR DE UN AUTOMÓVIL FIAT MODELO PALIO COLOR GRIS, UN CIUDADANO DE 40 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE PARANÁ, ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA E HIJA Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL VEHÍCULO, SE CRUZA DE CARRIL E IMPACTA CON UN PEQUEÑO PUENTE VOLCANDO HACIA SU LATERAL IZQUIERDO Y QUEDANDO SOBRE SUS CUATRO RUEDAS. INTERVINO EN EL LUGAR PERSONAL DE PARQUE NACIONAL EL PALMAR, BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ESA LOCALIDAD Y PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS. LA SEÑORA RESULTÓ CON LESIONES LEVES POR QUEMADURA DE AGUA CALIENTE, EL RESTO DE LA FAMILIA SIN LESIONES.-
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