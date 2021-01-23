VISITA DE LA MINISTRA DE GOBIERNO DRA ROSARIO ROMERO
EN EL DIA DE HOY, EN LA MAÑANA, TUVIMOS LA GRATA VISITA DE LA SRA MINISTRA DE GOBIERNO Y JUSTICIA DRA ROSARIO ROMERO QUIEN SE HIZO PRESENTE EN COMISARÍA VILLA ELISA JUNTO CON EL SR JEFE DE POLICÍA PROVINCIA, COMISARIO GENERAL GUSTAVO HORACIO MASLEIN, DIRECTOR DE LOGÍSTICA COMISARIO GENERAL FERNANDO RAMOS, INTENDENTA DE VILLA ELISA, PRESIDENTE DE COMISIÓN DE AMIGOS DE LA COMISARÍA. ESTAS AUTORIDADES RECORRIERON LAS REFORMADAS Y MEJORADAS INSTALACIONES DE COMISARIA VILLA ELISA, DEPENDENCIA QUE EN MES DE AGOSTO DEL AÑO PASADO FUE VÍCTIMA DE UNA TRAGEDIA CUANDO FUE CONSUMIDA POR LAS LLAMAS CASI EN SU TOTALIDAD. GRACIAS A MESES DE ARDUO TRABAJO, ASISTENCIA DE ARQUITECTURA DE LA JEFATURA PROVINCIA Y APORTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL, SE CONCRETÓ UNA OBRA DE VITAL IMPORTANCIA PARA TODA LA COMUNIDAD ELISENSE Y PARA LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN DIARIAMENTE EN LA DEPENDENCIA.
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