VILLA ELISA: VENDEDOR AMBULANTE CIRCULABA CON DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA DE VETERANOS DE MALVINAS.
ANTE LA RECEPCIÓN DE UN SIN NÚMERO DE LLAMADOS TELÉFONOS DE VECINOS PREOCUPADOS, DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, QUE ALERTABAN SOBRE LA PRESENCIA DE CUATRO MASCULINOS QUE SE ENCONTRABAN REALIZANDO VENTA AMBULANTE (VENDIENDO BOLSAS DE RESIDUOS), QUIENES MENCIONABAN SER VETERANOS DE MALVINAS. FUNCIONARIOS DE COMISARÍA SE HICIERON PRESENTE DE MANERA INMEDIATA EN INTERSECCIÓN DE CALLES FRANCOU Y OLAVARRÍA DE LA CIUDAD JARDÍN, LUGAR DONDE INTERCEPTAN A CUATRO SUJETOS, QUE AL SER IDENTIFICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, UNO DE ESTOS EXHIBE DOCUMENTACIÓN QUE DESPIERTA LA DUDA DEL PERSONAL POLICIAL ACTUANTE. ANTE ESTA SITUACIÓN Y LUEGO DE REALIZARSE LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS ORGANISMOS QUE REGULA A LOS HÉROES DE ESTE PAÍS, COMO ASÍ TAMBIÉN LA BASE DE DATOS GUBERNAMENTALES EN DONDE ESTÁN REGISTRADOS, SE CONFIRMÓ INEXISTENCIAS DE COINCIDENCIAS CON LOS DATOS BRINDADOS EN DOCUMENTACIÓN QUE PODRÍA SER APÓCRIFA. CON ESTOS INDICIOS SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO DR SEBASTIÁN BLANC, QUIEN ORDENA EL SECUESTRO DE LA DOCUMENTACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE ESTOS CIUDADANOS ORIUNDOS DE ALMIRANTE BROWN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
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