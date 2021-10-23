VILLA ELISA: UN CIUDADANO QUEDÓ SUPEDITADO A UNA CAUSA POR EL SECUESTRO PREVENTIVO DE VARIOS ELEMENTOS PARA ESTABLECER PROCEDENCIA
PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA, PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE VARIOS ELEMENTOS QUE ESTABAN EN PODER DE UN MASCULINO DE 42 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN VILLA ELISA, YA QUE ESTE NO PUDO JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS AL MOMENTO DE SER CONSULTADO, LO QUE ORIGINÓ EL INICIO DE ACTUACIONES Y UNA INVESTIGACIÓN PARA ESTABLECER EL ORIGEN DE ESTOS BIENES. CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO, DR SEBASTIÁN BLANC, SE REALIZÓ EL SECUESTRO PREVENTIVO DE MÁS DE VEINTE METROS DE CABLE TRIFÁSICO SUBTERRÁNEO, SEIS METROS DE CABLE NEGRO DE 2.5MM, DOS RUEDAS COMPLETAS DE BICICLETA RODADO 26, UN MOTOR (POSIBLEMENTE DE UNA BOMBA DE AGUA), UNA LLAVE AJUSTABLE, UNA LINTERNA, UNA MOCHILA COLOR NEGRA Y UN ASIENTO DE BICICLETA COLOR NEGRO, MARCA LOOK. EN TANTO EL CIUDADANO ELISENSE. FUE TRASLADADO HASTA JEFATURA DEPARTAMENTAL PARA SER IDENTIFICANDO, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA.
___
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415