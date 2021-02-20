VILLA ELISA: TRES ALLANAMIENTOS POR UN HURTO OCURRIDO EL AÑO PASADO Y ROBO CALIFICADO PERPETRADO EN PERJUICIO DE UN MISMO CIUDADANO
EN RELACIÓN A CAUSAS INICIADAS DE OFICIO POR DOS ILÍCITOS PERPETRADOS EN PERJUICIO DE UN CIUDADANO, OCURRIDOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA EN MARZO DEL AÑO PASADO, DONDE FUE VÍCTIMA DE UN HURTO Y ESTE AÑO, EN EL MES DE ENERO, DONDE DOS MASCULINOS INGRESARON A SU VIVIENDAS ENCAPUCHADOS Y LUEGO DE MANIATARLO LE SUSTRAJERON DINERO EN EFECTIVO Y SU CAMIONETA. PERSONAL DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL A CARGO DE LAS TAREAS INVESTIGATIVAS, TENDIENTES A ESCLARECER EL HECHO, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL, LUEGO DE REUNIR LOS INDICIOS NECESARIOS SOLICITÓ AL JUZGADO DE GARANTÍAS DE COLON TRES ALLANAMIENTOS Y REGISTROS DOMICILIARIOS, LOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA VÍSPERA EN VILLA ELISA. EN EL PRIMERO REALIZADO EN UNA FINCA UBICADA SOBRE BOULEVARD GUEX AL 1200, SE LOGRÓ SECUESTRAR 1 TELÉFONO CELULAR. DE MANERA SIMULTÁNEA EN UNA CASA DE BOULEVARD RIETER AL 1100, SE SECUESTRÓ DE 01 TELÉFONO CELULAR, POR ÚLTIMO EN UNA ESTANCIA DE COLONIA LA SUIZA SE CONSTATÓ LA PRESENCIA DE PRENDAS DE VESTIR, 01 CASCO PLÁSTICO, ANTIPARRAS PLÁSTICA Y UNA MOTOCICLETA. PROCEDIÉNDOSE ADEMÁS CON LA IDENTIFICACIÓN DE UN CIUDADANO DE 23 AÑOS, POR GUARDAR RELACIÓN CON EL HECHO QUE SE INVESTIGA.
A RAÍZ DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SE COMISIONÓ UNA DOTACIÓN A LA CIUDAD DE VILLA CLARA, DEPARTAMENTO VILLAGUAY, DONDE SE LOGRÓ DAR Y ENTREVISTAR CON UN CIUDADANO DE 32 AÑOS QUIEN TENÍA EN SU PODER 2 GUITARRAS 01 TELEVISOR LED Y 01 NOTEBOOK. SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS A LA AGENTE FISCAL EN TURNO DRA. MARÍA NOELIA BATTO Y CONSECUENTEMENTE SE CONTINUA CON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS. SE FELICITA A TODO EL PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y COMISARIA VILLA ELISA ENCARGADOS EN LA PESQUISA, POR EL ARDUO TRABAJO REALIZADO POR MESES A FIN DE ESCLARECER ESTOS ILÍCITOS.
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