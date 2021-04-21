VILLA ELISA: SE RECUPERÓ UN PANEL SOLAR SUSTRAÍDO EN UN CAMPO
EN VIRTUD DE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN PERJUICIO DE UN CIUDADANO DE 59 AÑOS DE EDAD EL DÍA 18 DEL CORRIENTE MES, EN DONDE DESCONOCIDOS HABRÍAN INGRESADO A UN CAMPO DE SU PROPIEDAD, UBICADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA AGROTÉCNICA Y LE SUSTRAJERON UN PANEL SOLAR UN ELECTRIFICADOR
CONSECUENTEMENTE SE INICIÓ UNA PESQUISA EN DONDE SE LOGRÓ, EN LA VÍSPERA, LLEGAR HASTA UNA VIVIENDA DE COLONIA HOKER LUGAR HABITADO POR UN MASCULINO DE 33 AÑOS DE EDAD QUIEN MANIFESTÓ TENER EN SU PODER LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS, ESPECIFICANDO SU UBICACIÓN CERCA DE UN POSTE DE ALUMBRADO, DONDE ESTARÍAN ESCONDIDOS. LUEGO DE HALLARLOS, EFECTIVOS DE COMISARÍA VILLA ELISA, PROCEDEN AL FORMAL SECUESTRO DE ESTOS BIENES. COMUNICADO LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO DRA NOELIA BATTO. SE TRASLADÓ HASTA DEPENDENCIA POLICIAL AL MASCULINO DE 33 AÑOS DE EDAD PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN QUEDADO SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE.
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