VILLA ELISA: DOS JÓVENES ARRESTADOS POR LESIONAR A OTRO CON UN ARMA BLANCA
PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA INICIA ACTUACIONES A RAÍZ DE UN HECHO OCURRIDO CUANDO DOS MASCULINOS, UNO DE 18 AÑOS Y OTRO DE 22 LUEGO DE UNA DISPUTA CON OTRO JOVEN DE 24 AÑOS, FRENTE A UN LOCAL COMERCIAL DE LA CIUDAD JARDÍN UBICADO SOBRE AVENIDA MITRE. SIGUEN A ESTE ÚLTIMO A POCAS CUADRAS DEL LUGAR Y CON UN ARMA BLANCA LE PRODUCEN LESIONES. COMUNICADA LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO, SE PROCEDIÓ A LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LOS AGRESORES QUIENES ACTUALMENTE QUEDARON ALOJADOS EN JEFATURA DEPARTAMENTAL, ARRESTADOS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.
ELEMENTOS RECUPERADOS
A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO PERSONAL DE POLICIAL REALIZA TAREAS INVESTIGATIVAS PERTINENTES Y DE ESTA MANERA PROCEDE AL FORMAL SECUESTRÓ DE, UNA (1) PINZA, (1) TENAZA, (2) LLAVES FRANCESAS, (2) DESTORNILLADORES, (4) CAÑAS UNA COLOR ROSADO, OTRA TELESCÓPICA, UNA COLOR NEGRO Y OTRA COLOR NEGRO CON DETALLES EN DORADO Y (1) ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLÓN, EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACIÓN, SIN NÚMERO DE SERIE VISIBLE, DOS CAÑOS. DICHOS ELEMENTOS SE ENCONTRABAN EN PODER DE UN CIUDADANO DE 18 AÑOS, CON DOMICILIO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY QUIEN FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO Y QUEDÓ SUPEDITADO A LA CAUSA.
_______________
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415