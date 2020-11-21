VILLA ELISA: DETENIDO POR AMENAZAS CALIFICADAS
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO SE TOMA CONOCIMIENTO QUE UNA FEMENINA ESTARÍA SIENDO AMENAZADA POR SU PAREJA CON UN ARMA BLANCA A RAÍZ DE UNA DISCUSIÓN FAMILIAR, ADEMÁS AMENAZABA CON INCENDIAR LA VIVIENDA DONDE VIVEN SITUADA EN BOULEVARD GUEX. AL ARRIBAR AL LUGAR PERSONAL DE COMISARÍA VILLA ELISA Y CONSTATAR LA VERACIDAD DE LO INFORMADO SE PUSO EN CONOCIMIENTO A LA FISCAL EN TURNO DRA. BATTO NOELIA, LA QUE DISPUSO QUE ESTE SUJETO DE 33 AÑOS FUERA TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL DONDE QUEDÓ A SU DISPOSICIÓN SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR POR EL SUPUESTO DELITO DE AMENAZAS CALIFICADAS Y SE PROSIGAN CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR
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