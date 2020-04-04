VILLA ELISA – ACCIDENTE EN BOULEVARD FRANCOU Y CAMINO VECINAL
EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA VÍSPERA PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CONTINUACIÓN BV. FRANCOU Y CAMINO VECINAL, LUGAR DONDE COLISIONARON UNA FORD F100, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 80 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN CNIA. EL CARMEN Y UNA CHEVROLET S10, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 38 AÑOS, DOMICILIADO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, QUIEN SALIÓ DESPEDIDO HACIA LOS PASTIZALES. COMO CONSECUENCIA ESTE ÚLTIMO RESULTÓ CON LESIONES LEVES.
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