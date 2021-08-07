VILLA ELISA: ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON LESIONES GRAVES
PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO TOMA CONOCIMIENTO E INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE URQUIZA A METROS DE LA INTERSECCIÓN CON AVENIDA URQUIZA DE ESA CIUDAD, EN EL SINIESTRO INTERVIENE UN VEHÍCULO Y UNA MOTOCICLETA, LA CUAL FINALIZA EL RECORRIDO DEBAJO DE UN TERCER AUTOMÓVIL QUE ESTABA ESTACIONADO.
EL CONDUCTOR, UN CIUDADANO DE 34 AÑOS, VECINO DE ESA CIUDAD, A BORDO DE LA MOTOCICLETA, MARCA APPIA, MODELO STRANGER 150CC, COLOR ROJA, CIRCULABA SIN ACOMPAÑANTES POR CALLE ESTRADA, LUEGO DE ATRAVESAR LA INTERSECCION CON AVENIDA URQUIZA A UNOS 30 METROS POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONA EN EL LATERAL DE UN VEHICULO QUE INTENTABA SALIR DEL LUGAR QUE ESTABA ESTACIONADO SIENDO UN RODADO RENAULT, MODELO 12 DE COLOR GRIS, QUIEN ERA CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 28 AÑOS DE EDAD ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA Y DE SU HIJO MENOR PROVOCANDO ESTO LA DESESTABILIZACIÓN Y CAÍDA DEL OCUPANTE DE LA MOTO QUE FINALIZA EL RECORRIDO DEBAJO DE VEHÍCULO MARCA CITROËN, MODELO C3 PICASSO COLOR NEGRO.
POSTERIORMENTE SE TRASLADÓ AL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA AL HOSPITAL LOCAL, POR LESIONES QUE LUEGO DE EXÁMENES CORRESPONDIENTES SE PUDO CONSTATAR POR MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO QUE LAS LESIONES SON DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DESPLAZADA DE MEÑIQUE MANO DERECHA) POLITRAUMATISMOS Y GOLPE EN RODILLA DERECHA.
SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO A CARGO DE LA DRA. MARIA NOELIA BATTO, QUIEN DISPUSO SE INICIEN ACTUACIONES DE RIGOR, DANDO INTERVENCIÓN A PERSONAL DEL GABINETE CRIMINALÍSTICO, MECÁNICO POLICIAL, INSPECCIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA Y MÉDICO POLICÍA EN TURNO.-
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