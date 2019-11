“Ver para aprender”: Entregaron nuevos anteojos gratuitos a niños 

La Secretaría de Salud Municipal desarrolla el programa “Ver para aprender”, que consiste en la entrega de anteojos gratuitos, en base a las dificultades detectadas en la visión de los niños de seis años durante los controles que el municipio realiza en todas las escuelas del nivel primario de la ciudad.

Ya son 80 los anteojos que se entregaron, de los cuales 10 fueron recibidos este viernes por niños y padres, durante una sencilla entrega encabezada por el intendente José Lauritto y el secretario de Salud, Sergio Bertelotti, el oftalmólogo Marino Salomón, y parte del equipo evaluador de la Secretaría de Salud.

Los beneficiarios son los niños Alexander Moreira, Blanca Páez, Valentino Pérez, Magalí Basualdo, Esmeralda Gutiérrez, Tiziana Fabre, Sergio Arener, Jorge Radich, Tobías Antúnez y Jésica Sotto.

Bertelotti explicó que “en el marco del programa municipal de controles de salud en niños de 6 años, profesionales del equipo técnico de la Secretaría de Salud recorrieron a lo largo del año las escuelas de la ciudad donde se realizaron diferentes tipos de controles: talla, peso, odontológicos, auditivo, otalmológico y control de vacunas”.

En estos controles se detectaron algunos problemas visuales en los alumnos, tras lo cual en casos donde las familias no contaban con recursos para realizar un control oftalmológico de forma privada, el Municipio puso a su servicio al oculista (en esta etapa se trabajó con el Dr Marino Salomón); y luego de ver al profesional, el municipio también se hizo cargo de la compra de los anteojos a través de una licitación. “Los chicos junto a sus padres asistieron a la óptica, eligieron los marcos y hoy finalmente reciben los anteojos”, señaló Bertelotti al detallar aspectos del programa.

Este beneficio incluyó también a niños con discapacidad visual, a través de la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuya responsable, María Rosa Pinget, también estuvo presente. Se prevé entregar más pares de anteojos en los próximos días.

Ver para Aprender

El Secretario de Salud consideró que el Programa es “muy importante porque los problemas visuales a veces no se detectan, ya que no siempre los chicos se dan cuenta de que no ven bien, y a veces la familia y los maestros tampoco. Por eso cuando los evaluamos fue clave haber detectado este problema, porque no ver bien dificulta el aprendizaje de los chicos, por eso el programa se llama ‘Ver para aprender’”.

“Algunas estadísticas señalan que 1 de cada 3 casos de fracasos escolares está relacionado con un problema visual no diagnosticado. Por eso toma valor el compromiso del equipo de salud del Municipio de ir a controlar a los chicos a las escuelas y a los barrios. Porque muchas veces, la familia no se da cuenta de que hay un problema. Pero debemos felicitar y agradecer que, además de detectar el problema, desde la Secretaría de Salud se haya encarado una solución: que es ayudar a las familias que necesitan con el servicio de oftalmología y la compra de los anteojos”

Familias agradecidas

Graciela, madre de la pequeña Ana de seis años, agradeció por los anteojos que le fueron entregados en junio. “Para ella fue muy importante poder tener los anteojos, mejoró en la escuela, subió las notas y ya empezó a leer de a poquito. Esto sin los anteojos hubiera sido imposible”, contó. También la mamá de Zamira, otra niña de primer grado que recibió sus lentes a principio de año se mostró muy agradecida.

Un total de 80 niños recibieron sus anteojos de forma gratuita, y en el último mes de clases se estarían entregando otros 20. Cabe destacar la importancia del trabajo en los equipos evaluadores que recorrieron las escuelas cada año, entregando las libretas de salud a casi mil niños todos los años. Presentes en el acto, Paula Robina, Iván López y Silvia Estévez, recibieron las felicitaciones, extensivas a todo el equipo de salud comunitaria que conduce el Dr Gabriel Barrientos y que realizó el trabajo anual.

