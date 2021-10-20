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VEHÍCULO IMPACTÓ CON UN EQUINO EN RUTA PROVINCIAL 38

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PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE OCURRIDO EN LA NOCHE DE HOY, ALREDEDOR DE LAS 20:10 HS, EN EL KM 21 ½ DE LA RUTA PROVINCIAL 38, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN CHEVROLET MODELO CLASSIC, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO CON DOMICILIO EN SAN SALVADOR, IMPACTA A UN EQUINO. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO EL CONDUCTOR DEL RODADO RESULTÓ LESIONADO.

 

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

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