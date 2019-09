Uruguayenses clasificaron a Mar del Plata y estarán en el equipo de deporte adaptado 

Concepción del Uruguay fue sede de la instancia final provincial de los Juegos Evita en disciplinas de deportes adaptados sub 14, sub 16 y sub 18 tanto para mujeres como varones. Tal fase finalizó este viernes en el Centro de Educación Física, donde el intendente José Lauritto estuvo acompañando a los 280 atletas que llegaron a nuestra ciudad en representación de los departamentos Uruguay, Gualeguay, Paraná, Paraná Campaña, La Paz, Colón, Villaguay, Concordia, San Salvador, Victoria, Gualeguaychú, Tala, Federal y Diamante.

Se disputaron las disciplinas de atletismo, natación, básquet en silla de ruedas 3×3, vóley adaptado, goalball, tenis de mesa y boccia. De esta competencia se definió la delegación de Entre Ríos para la final nacional, a desarrollarse en Mar del Plata, del 6 al 11 de octubre, la cual estará integrada por diez uruguayenses.

Los 10 jóvenes con discapacidad se sumarán a la delegación entrerriana que estará compitiendo en Mar del Plata. Cabe destacar que según informó Osvaldo López, director de Deportes de la Municipalidad, la delegación uruguayense superará los 70 integrantes que lograron la clasificación en las diferentes disciplinas de deporte convencional y adaptado.

Clasificaron a la final nacional de los Juegos Evita en Mar Del Plata los siguientes atletas en las disciplinas que se detallan:

ATLETISMO:

– Bruno Rodríguez (Intelectual)

– Brisa Moya (Motor)

– Enzo Roldán (Visual)

– Ramiro Caballero (Visual)

– Mateo Pereyra (visual)

– Lio Valdez (Pc)

BÁSQUET EN SILLA DE RUEDAS:

– Mateo Barrios

– Alfonsina Elizalde

TENIS DE MESA:

– Luca Bouvet

– Thiago Martínez

Matias Giqueaux

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay