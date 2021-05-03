UNA MUJER ELISENSE SUFRIÓ GRAVES QUEMADURAS EN UN ACCIDENTE DOMÉSTICO.-
EL PASADO SÁBADO, EN HORAS DEL MEDIODÍA, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DOMÉSTICO OCURRIDO EN UNA VIVIENDA, EN CALLE MITRE DE ESA LOCALIDAD.
EL SINIESTRO SE ORIGINÓ POR EL RECALENTAMIENTO DE ACEITE DE UNA OLLA QUE HABÍA TOMADO FUEGO. LA MUJER, DE 43 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, EN LA DESESPERACIÓN, AGARRÓ EL RECIPIENTE Y ARROJÓ EL ACEITE EN EL PATIO, SUFRIENDO GRAVES QUEMADURAS EN TODO EL CUERPO. SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA VERIFICAR EL LUGAR.
INTERVINO DE FORMA INMEDIATA PERSONAL LA AMBULANCIA, PARA ASISTIR A LA VÍCTIMA, TRASLADADA CON URGENCIA AL HOSPITAL LOCAL. CON EL CORRER DE LAS HORAS SE DIO A CONOCER QUE LAS LESIONES SON DE CARÁCTER GRAVES (QUEMADURAS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO EN EXTREMIDADES SUPERIORES).
POR LAS GRAVEDAD DE LAS LESIONES SUFRIDAS LA MISMA FUE TRASLADADA EN HORAS DE LA TARDE AL HOSPITAL JUSTO JOSE DE URQUIZA DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.-
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