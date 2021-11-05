UN MOTOCICLISTA RESULTÓ LESIONADO TRAS IMPACTAR CON UN VACUNO
EN HORAS DE LA MAÑANA, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 06:00 HS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN CAMINO VECINAL COLONIA LA SUIZA, LUGAR DONDE SE TOMÓ CONOCIMIENTO SOBRE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO CUANDO UN JOVEN DE 24 AÑOS QUE CIRCULABA EN UNA MOTO CORVEN MODELO TRIAX, 150CC, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTÓ UN VACUNO PAMPA COLORADO. ESTE JOVEN FUE ASISTIDO Y RESULTÓ CON LESIONES A DETERMINAR, PRESENTANDO PRINCIPALMENTE CONTUSIONES EN EL ROSTRO, ZONA MAXILAR CON PÉRDIDA DE PIEZA DENTAL. SE CONTINÚAN REALIZA LAS ACTUACIONES
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