UN MOTOCICLISTA RESULTÓ LESIONADO EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN COLÓN
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN CALLE SAN MARTÍN AL 900 DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UNA CAMIONETA CITROËN, MODELO BERLINGO, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 41 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO WAVE, DE 110 CC, GUIADA POR UN JOVEN DE 21 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR CAYÓ A LA CINTA ASFÁLTICA, DEBIENDO SER TRASLADADO EN AMBULANCIA PARA SER ASISTIDO.
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