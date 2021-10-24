UN MASCULINO ORIUNDO DE LA MATANZA, FUE CONDUCIDO A LA JEFATURA, SOSPECHADO DE PARTICIPAR EN UN ILÍCITO
A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, EN UN COMERCIO DE ESTA CIUDAD, EN PERJUICIO DE UN CIUDADANO COLONENSE, EN DÓNDE DESCONOCIDOS INGRESARON A SU LOCAL Y LE SUSTRAJERON DINERO EN EFECTIVO QUE SE ENCONTRABA EN EL MOSTRADOR. PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DE ESTA DEPARTAMENTAL, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN, INICIARON DE FORMA INMEDIATA UNA PESQUISA Y LUEGO DE RECOLECTAR INDICIOS, SE LOGRÓ UBICAR EN ZONAS ALEDAÑAS AL LUGAR DONDE FUE COMETIDO EL HURTO AL POSIBLE AUTOR. ACTUANDO EN CONSECUENCIA SE LOGRÓ UBICAR ESTE MASCULINO DE 32 AÑOS, ORIUNDO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUIEN SE ENCONTRARÍA EN ESTA CIUDAD REALIZANDO VENTAS AMBULANTES Y SE LO TRASLADÓ A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, DÓNDE FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO, SE PROCEDIÓ ADEMÁS AL SECUESTRO DE DINERO EN EFECTIVO QUE TENÍA EN SU PODER, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA.
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