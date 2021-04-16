UN CAMIÓN VOLCÓ EN RUTA 14 km 208.
ALREDEDOR DE LAS 20:00 DE ESTE JUEVES, EN EL KILÓMETRO 208 DE LA AUTOVÍA RUTA NACIONAL 14, SE PRODUJO EL VUELCO DE UN CAMIÓN IVECO CON SEMIRREMOLQUE, QUE CIRCULABA EN SENTIDO DE DIRECCIÓN SUR – NORTE, OCASIONANDO EL CORTE PARCIAL DE LA RUTA.
SU CONDUCTOR UN HOMBRE DE 59 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN PASO DE LOS LIBRES PROVINCIA DE CORRIENTES SE DIRIGÍA DESDE PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON DESTINO A PUERTO IGUAZÚ,PROVINCIA DE MISIONES,CARGADO CON BOBINAS DE TELA.
COMO CONSECUENCIA DEL HECHO, EL CHOFER SUFRIÓ LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO UN CORTE SUPERFICIAL EN LA FRENTE.INTERVINO PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA UBAJAY, PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL Y AMBULANCIA DE ESA LOCALIDAD.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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