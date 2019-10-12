UN AUTO IMPACTA CONTRA UN ÁRBOL
EN LA MADRUGADA DE HOY PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR UN ACCIDENTE OCURRIDO EN MITRE Y ANSALDI DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE UN RODADO RENAULT 19, QUE NO TENÍA SEGURO OBLIGATORIO, EN EL QUE SE CONDUCÍAN DOS MASCULINOS ORIUNDOS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, IMPACTAN CONTRA UN ÁRBOL. COMO CONSECUENCIA EL ACOMPAÑANTE RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE CADERA) EN TANTO EL CONDUCTOR (37) RESULTÓ CON LESIONES LEVES Y ALCOHOLEMIA POSITIVO.
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