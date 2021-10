Últimos días para inscribirse en el Banco Municipal de Tierras

Desde el Honorable Concejo Deliberante se recuerda que son los últimos días hábiles para inscribirse en la nueva operatoria Banco Municipal de Tierras, donde se sortearán diez lotes para la venta.

El día 13 de octubre finaliza la inscripción para esta nueva operatoria. Hasta el momento hay más de 150 personas inscriptas para el sorteo.

Los lotes a sortear son diez, siendo cinco para grupo familiar con hijos menores, dos para matrimonios sin hijos, dos para solteros y uno para personas con discapacidad. Los mismos tendrán un valor de $1.200.000, a pagar en dos años en cuotas de $10.000, y a partir del tercer año un incremento del 12% anual.

Los requisitos de inscripción son ser mayor de 18 y menor de 65 años, presentar residencia mayor a cinco años en la Ciudad, no poseer lote o vivienda propia, bienes de lujo ni ingresos exorbitantes, no haber sido beneficiado por planes de vivienda o créditos hipotecarios, acreditar estabilidad laboral e ingresos suficientes para afrontar el plan de pagos y que los ingresos del grupo familiar no superen los cinco salarios mínimos nacionales.

Los documentos a presentar son fotocopia del DNI de todos los integrantes del grupo familiar con domicilio actualizado, partidas de nacimiento de todos los menores, fotocopia de acta de matrimonio o concubinato, certificado de discapacidad, constancia de ingreso, informe de renta municipal y provincial, y documentación judicial en caso de guarda, tenencia o sentencia de divorcio. Es opcional presentar constancia o recibo de pago de algún servicio de alquiler.