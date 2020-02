Tres autos y una moto fueron secuestrados en la madrugada del domingo

En la madrugada de este domingo se realizaron nuevos operativos a cargo de Policía Municipal, los agentes municipales estuvieron acompañados en esta oportunidad, por el Secretario de Gobierno Juan Martín Garay, el Coordinador de Servicios Públicos Jorge Urquiza, el concejal Ángel Salamonini y el Director de Seguridad Ciudadana, Gustavo Hanza.

En esta oportunidad e operativo estuvo centrado en Bulevar Irigoyen a la altura de la escuela Nº 110 donde se labraron decenas de multas por irregularidades en la documentación y se secuestraron tres autos y una moto considerando que sus conductores lo hacían en estado alcoholizado.

Como en todas las oportunidades, participan tres agentes municipales femeninas y un agente masculino, además del acompañamiento de la Policía de Entre Ríos que también se suma a los distintos operativos de tránsito.

“Tenemos que recordarle a la sociedad que el operativo se realiza bajo la premisa de ‘tolerancia cero alcohol’ y se deberá entender que los accidentes se pueden prevenir si no ingiere alcohol. No solo que sostendremos los operativos, sino que los reforzaremos con más puestos callejeros y móviles de modo de controlar los excesos de alcohol no solo en la zona céntrica, sino también ante la existencia de fiestas privadas” subrayó el Secretario de Gobierno.