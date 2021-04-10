TRES ALLANAMIENTOS Y DETENCIÓN DE HOMBRE POR SUPUESTO DELITO DE GROOMING
PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE COLÓN, RELACIONADO CON UNA CAUSA CARATULADA SUPUESTO GROOMING (ART. 131º DEL CÓDIGO PENAL) CONTRA UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, HA PRESTADO COLABORACIÓN FUNCIONAL A PERSONAL DE LA SUB DDI DE BALCARCE DE LA POLICÍA BONAERENSE, EN VIRTUD DE TAREAS INVESTIGATIVAS ORIGINADAS A RAÍZ DE UN HECHO DENUNCIADO EN LA LOCALIDAD DE BALCARCE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DE ESTA MANERA DESPUÉS DE UN TRABAJO MANCOMUNADO Y DILIGENCIAS PRACTICADAS, EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY SE REALIZARON ALLANAMIENTOS EN TRES FINCAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, EN CALLE, JUNÍN AL 1500, LAVALLE AL 2300 Y CETTOUR AL 2100 LUGARES DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA Y EN ESTA ÚLTIMA VIVIENDA SE DETUVO A UN SANJOSESINO DE 43 AÑOS.
PARA ESTE PROCEDIMIENTO SE DESIGNÓ PERSONAL IDÓNEO, A QUIENES SE ENCOMENDÓ LA ESTRICTA RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA SENSIBILIDAD DEL CASO Y SUS CONNOTACIONES.
EL DETENIDO SERÁ ALOJADO MOMENTÁNEAMENTE EN JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN, PARA LUEGO QUEDAR A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE LA POLICÍA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUIENES LO TRASLADARÁN JUNTO A LOS ACTUADOS Y SECUESTROS DE REFERENCIA.
ESTE DELITO QUE ESTÁ TIPIFICADO EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO EN SU ARTÍCULO 131º CONSISTE EN UNA SERIE DE CONDUCTAS Y ACCIONES DELIBERADAMENTE EMPRENDIDAS POR UN ADULTO CON EL OBJETIVO DE GANARSE LA AMISTAD DE UN MENOR DE EDAD, CREANDO UNA CONEXIÓN EMOCIONAL CON EL MISMO, TRATANDO DE DISMINUIR LAS INHIBICIONES DEL INFANTE Y PODER COMETER CUALQUIER DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL DE LA VÍCTIMA. UTILIZANDO MEDIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, TELECOMUNICACIONES O CUALQUIER TECNOLOGÍA DE TRASMISIÓN DE DATOS.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415