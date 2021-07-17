TRES ADOLESCENTES FUERON LLEVADOS A COMISARÍA DE MINORIDAD POR ARROJAR ELEMENTOS A VIVIENDAS Y AUTOS QUE CIRCULABAN.
ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO QUE ALERTABA SOBRE UN INCIDENTE, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ A DEMORAR A TRES JÓVENES, QUE SE ENCONTRABAN EN INMEDIACIONES DE CALLE RAMÍREZ Y CHACABUCO DE ESTA CIUDAD, ARROJANDO PIEDRAS, TAMBIÉN BOTELLAS A VIVIENDAS COMO ASÍ TAMBIÉN A RODADOS QUE CIRCULABAN. CONSECUENTEMENTE, ANTE ESTA SITUACIÓN, ESTOS ADOLESCENTES COLONENSES DE 14 Y 15 AÑOS FUERON TRASLADADOS HASTA COMISARÍA DE MINORIDAD, DONDE FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES.
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