Tiraron una heladera en plena calle

Este sábado por la tarde, en la esquina de bulevar Yrigoyen y José Hernández, un vecino decidió desechar una heladera en desuso, y para ello la dejó junto al contenedor de residuos que hay en esa intersección. Pero los recolectores de residuos no pueden cargar el elemento en el camión compactador.

Pero para evitar situaciones desagradables se insiste señalando a los vecinos en la necesidad de colaboración: NO se pueden arrojar en contenedores residuos que no correspondan a los residuos sólidos urbanos; se han encontrado cubiertas, electrodomésticos y hasta animales muertos. Pero especialmente, lo que más se encuentra en cada esquina son ramas, en gran cantidad, lo cual impide la normal recolección. Las ramas se juntan con servicios especiales de cooperativas, diagramadas según las solicitudes de los vecinos, pero no forman parte del servicio de recolección cotidiano.

Si los contenedores están abarrotados se pide a los vecinos que se ajusten a los circuitos de recolección domiciliaria correspondientes a cada zona en la que viven.

Más allá del cumplimiento del servicio de recolección domiciliaria, para que no se genere una acumulación importante de residuos, se reitera la importancia de la colaboración de los vecinos no arrojando residuos en lugares indebidos, ni acumulándolos en las esquinas, especialmente los días que no pasa el recolector.

—

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay