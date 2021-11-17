TEMPORADA ESTIVAL: SE TRASLADÓ CONTAINER POLICIAL EN PLAYA NORTE PARA POTENCIAR PRESENCIA POLICIAL.
EN VIRTUD DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DIAGRAMADOS DESDE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL, IDEADOS PARA EL INICIO Y LAPSO QUE DURE LA TEMPORADA ESTIVAL. SE INFORMA QUE EN LA FECHA SE REALIZÓ EL TRASLADO A ZONA COSTANERA NORTE (BAJO TERMAS) UN CONTAINER POLICIAL A EFECTOS DE SU REACONDICIONARLO, TOMANDO DE POSESIÓN DE ESE SECTOR TURÍSTICO, QUE SERVIRÁ PARA POTENCIAR LA PRESENCIA POLICIAL EN UBICACIONES DONDE LA CONCURRENCIA DE PERSONAS ES AÚN MAYOR, ASEGURANDO DE ESTA MANERA EVITAR QUE SE COMETAN DELITOS Y CONTRAVENCIONES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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