Temporada 2020: El Municipio y Presturi firman un convenio para motivar el turismo.

La Municipalidad de San José y Presturi (Asociación de Prestadores Turísticos de San José) firmaron esta semana un convenio de colaboración mutua que ayudará a impulsar el turismo interno en la ciudad.

El convenio trata de un descuento del 33% en la entrada del Balneario Municipal a las personas que se alojen en los complejos que estén asociados a Presturi, además de diseñar y planificar futuros acuerdos, actividades y acciones en conjunto que fortalezcan el proyecto turístico que se planifica desde la gestión municipal y que la asociación promueve desde su gestación.

En la suscripción estuvieron presentes el Intendente Municipal Gustavo Bastian acompañado por Gloria Ballay, Secretaria de Educación Turismo y Cultura de la Municipalidad y Anabella Lubo, Coordinadora de Turismo; y por Presturi todos los integrantes y las integrantes de la entidad presidida por Daniel Diz.

“Desde nuestra gestión apostamos por las alianzas estratégicas entre el sector público y privado. Todas las acciones articuladas que se realicen en el marco de este acuerdo nos permitirán aumentar el flujo turístico en la ciudad; que elijan nuestras playas no sólo por su belleza natural sino además por las promociones y comodidades que se le brinda al turista y, además este tipo de acuerdos colabora en el fortalecimiento del desarrollo del sector turístico en general”, celebró Bastian.

Cabe destacar que el arreglo contempla que en esta temporada veraniega se otorgue un 33% de descuento en la entrada ingreso Balneario Municipal, estableciéndose la entrada a $40, a los no residentes de San José que se encuentren consumiendo los servicios de los prestadores de Presturi. Asimismo suscita la voluntad y compromiso de impulsar intercambio de información y coordinación de acciones de interés común entre el municipio y la institución con el objetivo de alentar la demanda turística y el disfrute de los espacios naturales que existen en San José.

“Esta alianza no solo representa una gran oportunidad de desarrollo turístico, sino también una gran responsabilidad con San José porque cuando una asociación logra articular acciones conjuntas con el sector público, la ciudad y en este caso el turismo, son los grandes beneficiados y a eso debemos apuntar”, concluyó el Intendente Municipal.