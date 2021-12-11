TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL POLICIAL
CONTINUANDO CON LA TAREA QUE LLEVA ADELANTE EL ACTUAL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, EN LO ATINENTE A LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL MISMO; HOY DESDE LAS 09.00 HS., EN INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES, SE DESARROLLÓ UN TALLER DENOMINADO ”EL DESAFÍO DE LA SEXUALIDAD, CREENCIAS, SABERES Y SENTIMIENTOS”.
DICHO EVENTO ESTUVO A CARGO DE LA DRA. ANA PRESAS: ABOGADA, EX DELEGADA JUDICIAL Y EX FISCAL DE LA JUSTICIA ENTRERRIANA. TAMBIÉN ES PROFESORA DE LENGUA, LITERATURA, LATÍN Y EDUCACIÓN SEXUAL. LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR DICHA PROFESIONAL SOBRE LA SEXUALIDAD HUMANA LE AYUDARON A CUESTIONAR PRINCIPIOS Y VERDADES QUE CREÍA INMUTABLES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. ESTUVO ACOMPAÑADA POR LA JUEZA DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN DE COLÓN, DRA. NATALIA CÉSPEDES Y LA ASESORA LETRADA DE ESTA JEFATURA, DRA. ALICIA HERNÁNDEZ.
DEL MISMO PARTICIPARON FUNCIONARIOS SIN DISTINCIÓN DE JERARQUÍAS, PERTENECIENTES A LAS DISTINTAS DIVISIONES Y SECCIONES, HABIENDO CONCURRIDO EN ESTA OCASIÓN VESTIDOS DE CIVIL A PEDIDO DE LA DISERTANTE PARA DARLE NATURALIDAD AL AMBIENTE TENIENDO EN CUENTA LA TEMÁTICA A ABORDAR Y A DESARROLLAR, ADEMÁS POR UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUE TENÍAN QUE REALIZAR LOS ASISTENTES.
AL FINALIZAR, REUNIDOS EN CAMARADERÍA ORADORA Y CONCURRENTES ANALIZARON Y COMENTARON LO POSITIVO QUE RESULTÓ EL ACONTECIMIENTO, YA QUE HASTA HUBO GESTOS MUY EMOTIVOS DE AGRADECIMIENTO POR LOS CONOCIMIENTOS TRANSMITIDOS Y MUY BIEN RECIBIDOS POR LOS POLICÍAS.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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