SUSTRACCIÓN Y RECUPERÓ DEL MOTOVEHÍCULO
A RAÍZ DE UN HECHO DENUNCIADO POR LA SUSTRACCIÓN DE UNA MOTO EN COLON, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO UNA RECORRIDA JURISDICCIONAL EN ZONA EJIDO, OBSERVAN UNA MOTOCICLETA EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACIÓN, LA CUAL AL SER CHEQUEADA EN EL SISTEMA SE CONSTATÓ QUE EL NÚMERO DE MOTOR CORRESPONDERÍA A UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN MODELO DX70, COLOR ROJO. SIENDO SU TITULAR UNA CIUDADANA COLONENSE, QUIEN DENUNCIA EN HORAS DE LA MAÑANA LA SUSTRACCIÓN DE SU RODADO. SE COMUNICÓ LO ACONTECIDO A LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO, COMO ASÍ TAMBIÉN SE PROCEDIÓ A LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE UN MASCULINO, SINDICADO COMO AUTOR DEL ILÍCITO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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