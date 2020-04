Surgieron dos casos nuevos de Dengue y ya suman siete casos en la ciudad

Autoridades y personal tecnico dependiente de la Secretaria de Salud Municipal y del Hospital Urquiza, realizaran hoy un nuevo operativo sanitario en la zona comprendida entre las calles Suipacha, Jordana, Moreno y Malvar y Pinto, en el corazon del barrio Puerto Viejo.

Las autoridades municipales anunciaron que desde este martes a la manana y durante toda la semana, profesionales de la salud y del medio ambiente recorreran casa por casa entregando informacion de como prevenir el dengue. “Le pediremos tambien a cada vecino el permiso para poder ingresar a su patio. No hay otra forma ya que tenemos que ver si existen o no depositos de agua. Es por el bien de todos” aseguro el Secretario de Salud Miguel Toledo al anunciar la noticia.

El Dengue es una enfermedad al que pocos le dan la importancia que merece. Cabe destacar que en Entre Rios la Emergencia Sanitaria no es solo por el Coronavirus, sino tambien por el Dengue y por el Sarampion. “Esto demuestra que el tema es preocupante” agrego Toledo.

El equipo tecnico realizara un recorrido casa por casa, se entrega informacion, se responden todas las dudas de los vecinos, se observa que no existan recipientes con agua depositada, eventualmente se fumigara en la casa y se realiza una intensa fumigacion en la zona antes senalada en horarios donde no exista movimiento de personas, es decir a la noche o a la manana temprano.

Si bien en las ultimas semanas se incrementaron las fumigaciones en toda la ciudad, este sistema elimina tan solo el 30 % de los mosquitos, los que tienen un promedio de vida de una semana aproximadamente. “Hay que entender que mantener limpio los patios, es cuidarnos entre todos. Ya lo senalamos en reiteradas oportunidades y lo seguiremos haciendo: Si se fumiga hoy, las larvas en agua no se mueren, por lo tanto manana nacen y el tema empeora” agregaron los profesionales en Salud Ambiental.

El Dengue: una enfermedad que crece rapidamente

Este lunes a la manana, los principales titulares de los sitios de informacion digital, senalaban que “aunque el foco este puesto en la covid-19, el mal que transmite el Aedes se propaga exponencialmente. En lo que va de 2020 ya hubo 3.173 casos solo en la ciudad de Buenos Aires”. Lo que preocupan a las autoridades epidemiologicas, es que el porcentaje mayor en el pais “corresponden a casos autoctonos”.

Los sintomas se presentan mediante cansancio, cefalea, dolor de las articulaciones y musculos, nauseas, adenopatia, vomitos, dolor intenso detras de los ojos y fiebre alta. Lo preocupante del caso son los numeros de fallecidos que crece cada ano exponencialmente en todos los paises de clima tropical.