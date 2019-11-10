SUJETO FUE INTERCEPTADO POR LA POLICIAL LUEGO DE HABER COMETIDO UN ILÍCITO
A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN UN DOMICILIO UBICADO SOBRE CALLE CANTÓN DE VALAIS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PERSONAL POLICIAL LOGRA INTERCEPTAR, EN AVENIDA FERRARI DE LA CIUDAD DE COLON, UN MASCULINO SOSPECHADO DE HABER COMETIDO EL DELITO, QUIEN LUEGO DE SU COMETIDO SE HABÍA DADO A LA FUGA EN UN FIAT DUNA. UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO, SE TRASLADA A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, A ESTE SUJETO DE 45 AÑOS DE EDAD PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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