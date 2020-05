SOLICITUDES ANTE EL GOBIERNO PROVINCIAL POR LA MARCHA DE LA EMERGENCIA SANITARIA⁣

⁣Durante los últimos días las autoridades locales vienen articulando acciones con la Provincia para analizar los avances en el marco de la emergencia sanitaria. ⁣

De manera permanente se mantiene contacto con funcionarios del gobierno provincial y otros intendentes, con el ánimo de analizar las mejores alternativas para la ciudad. ⁣

⁣

En este marco, se elaboraron y enviaron en los últimos días una serie de protocolos con el ánimo de que, mientras no exista circulación del virus en la ciudad, determinadas actividades que aún no fueron consideradas dentro de las excepciones puedan comenzar a desarrollarse, manteniendo todas las precauciones y medidas de prevención correspondientes. ⁣

⁣

En este sentido, se esperan definiciones del gobierno provincial, atendiendo a que no está dentro de las posibilidades del Municipio por sí mismo habilitar nuevas actividades si no es con el aval de la Provincia y por su intermedio, de la Nación.⁣