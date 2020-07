Solari: «La corrupción se llevó lo que hoy se pide como sacrificio para intentar sanear la Caja de Jubilaciones»

El diputado provincial Eduardo Solari (UCR) se refirió en la sesión de hoy al proyecto de ley de emergencia remitido por el Poder Ejecutivo. Fundamentó el rechazo al mismo con fuertes críticas al gobernador Bordet y trazó una comparación con las cifras millonarias que el erario público provincial ha perdido por causa de los delitos de corrupción cometidos en los últimos años.

El diputado Eduardo Solari recordó las declaraciones de Bordet por quienes lo calificaban de «macrista» y referenció las pintadas en paredes de Paraná y otras ciudades que decían «Bordet=Macri». «Esto de achacar culpas por la crisis actual a la pandemia y a los últimos meses del presidente Macri es una vil mentira. Bordet vivía acercándose al presidente y sus funcionarios: es lógico para un gobernador que había recibido una provincia quebrada, según sus propias palabras», mencionó el diputado.

«El gobernador tenía un regaloneo permanente con el gobierno de Cambiemos cuando le iba bien y comenzó a alejarse cuando empezó la crisis de 2018. Bordet va a tener que abandonar esta actitud, ya que no corresponde a un hombre de bien, digno y que se ufana de sus virtudes» dijo Solari. «Esto no se hace gobernador. Hay que asumir las cosas como son: es responsable hace 54 meses del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Es el responsable principal de esta crisis, no único, porque sabemos todos que la crisis venía de hace bastante, por lo menos hace diez años» agregó el también vicepresidente de la UCR entrerriana.

«En este contexto, al no reconocer la historia y no hacer un diagnóstico, es imposible tener planes consistentes hacia el futuro. Así es muy difícil debatir o tratar de acercar posiciones. Este es un proyecto de ley compuesto por parches, que no plantea ninguna solución de fondo» agregó Solari.

«Es evidente que hay otra intención. El mismo ministro Ballay ha reconocido que, si se recauda lo previsto, apenas alcanza para la mitad del aguinaldo» mencionó también.

«¿Cuál es la intención entonces del gobierno? Evidentemente, aferrarse al artículo 3 de la ley que les va a permitir realizar ajustes mucho más duros y directamente por Decreto, bajo el paraguas del equilibrio financiero que contempla la Constitución Provincial en su artículo 35» denunció el diputado Solari desde su banca en la Cámara Baja. «La otra posibilidad es que se busque demandar ante la Nación una asistencia financiera extraordinaria para la provincia. De la forma que fuese, vienen tiempos muy difíciles para los entrerrianos» agregó.

«Sin un diagnóstico, es imposible discutir nada con seriedad. Y desde una mirada ética, menos que menos. Porque estamos hablando de números y nos olvidamos de las cifras millonarias que el erario público ha perdido todos estos años por la corrupción» dijo el diputado radical.

«En el caso de los «contratos truchos», según los fiscales, son más de 2 mil millones de pesos entre 2008 y 2018. Si a eso le sumamos el enriquecimiento ilícito del ex gobernador Urribarri o del ex diputado Allende -cuyo juicio abreviado esperemos no sea avalado por la Justicia-, estamos hablando de gran parte de lo que hoy se le pide como esfuerzo al pueblo entrerriano para intentar sanear la Caja de Jubilaciones» afirmó Solari.

«Es más, si hablamos de cifras, no podemos dejar de mencionar los 1000 millones de pesos anuales que la provincia deja de percibir en concepto de canon del Agente Financiero, a causa de un contrato leonino que a, instancias de los Kirchner, se le adjudicó al Grupo Eskenazi en el año 2005» agregó el legislador provincial.

«Por todos estos motivos, anunciamos nuestro voto negativo a la ley de emergencia en general y en particular» cerró diciendo el diputado provincial Eduardo Solari.

EDUARDO SOLARI