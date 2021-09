SOLARI: «EL PUEBLO ENTRERRIANO SE EXPRESÓ A FAVOR DEL FUTURO Y LA LIBERTAD»

El diputado provincial Eduardo Solari (UCR) se mostró ampliamente satisfecho luego de la victoria alcanzada ayer en los 17 departamentos por parte del frente Juntos por Entre Ríos, a la cual calificó de «histórica» y convocó a «acrecentar la esperanza para consolidar la victoria» en las generales de noviembre.

«Entiendo que tenemos que seguir unidos y escuchando al pueblo en esta realidad dolorosa para representarlo y repetir este resultado memorable el próximo 14 de noviembre» sostuvo el legislador radical.

«Además, creo interpretar este voto ampliamente mayoritario, si afirmamos que fue a favor del futuro, la decencia, la libertad, la educación, el trabajo y la producción» dijo Solari, al tiempo que remarcó que «el pueblo se expresó en contra de la mentira, de la corrupción y la impunidad, de los contratos truchos, los privilegios en la vacunación y en la cuarentena, la falta de respeto a los docentes y estudiantes por parte de quienes mantuvieron las escuelas cerradas por tanto tiempo y la embestida a los jubilados, trabajadores y empresarios», destacó también.

El diputado Solari reflexionó también sobre las demandas ciudadanas que dejó el veredicto de las urnas: «Para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, la Justicia debe ser independiente, las libertades de expresión y prensa son innegociables, el Ministerio Público Fiscal en Entre Ríos debe investigar el delito y no apañarlo, el Estado tiene que facilitar la vida de los emprendedores en vez de ahogarlos con impuestos, los trabajadores deben tener posibilidades de crecimiento y no ser condicionados por sindicatos partidarios, y los derechos humanos ser respetados como una parte sustancial de nuestra identidad nacional, y no como una parcialidad sectaria. Esto fue lo que el pueblo entrerriano votó», afirmó, para cerrar convocando a mantener «el entusiasmo, la militancia y los mismos mensajes de cara a la gente» y así «acrecentar la esperanza y consolidar la victoria que nos acercará a un 2023 con progreso, bienestar, seguridad, salud y educación para todos».