«Si la muerte de Fátima pudo haberse evitado, hay clara responsabilidad por parte del gobierno”

EL DIPUTADO MATTIAUDA LE RESPONDIÓ A SU PAR JULIO SOLANAS

El diputado provincial, Nicolás Mattiauda (JxC), aseguró que, en torno a la muerte de Fátima Acevedo, hay una “clara situación de responsabilidad por parte del gobierno” que “no supo o no pudo cuidar” a la joven, y acusó que “el oficialismo encubre a los funcionarios” porque “no quiere que se sepa lo que ocurrió”.

El legislador de Gualeguaychú salió al cruce de las declaraciones de su par del Frente de Todos-Creer, Julio Solanas, quien habló de “muerte evitable” en el caso Fátima Acevedo, acusó a los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio de “oportunismo político” y de “montar un escenario favorable para la interpelación”, tras el pedido en ese sentido presentado contra la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y otros funcionarios.

Al respecto, Mattiauda remarcó que “si como dice Solanas, la muerte de Fátima pudo haberse evitado, entonces hay una situación de responsabilidad por parte del gobierno”. “Si una muerte se pudo haber evitado, hay responsables de no haberlo hecho, y para saber cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de los que estuvieron a cargo de la custodia y la seguridad de la joven, pedimos la interpelación de la Ministra para que nos diga cuánto seguro es el sistema implementado por el Estado y en qué se falló”, sentenció.

Asimismo, el diputado le pidió a Solanas que “no exagere la defensa del gobierno provincial en un tema tan sensible” y que “si tanto apoya a la gestión de Bordet, como él lo resalta en cada declaración, no debería oponerse a que los responsables brinden explicaciones y despejen cualquier duda que la sociedad tenga”. “Si no acompañan el pedido de interpelación, quedará claro que el oficialismo (en Diputados) encubre a los funcionarios porque no quiere que se sepa lo que ocurrió”, sentenció.

Mattiauda aseguró además que en el caso Fátima Acevedo “ya no hablamos de femicidio, que es dar muerte a una mujer, ahora podemos plantear un feminicidio que es cuando la inacción del Estado genera impunidad para condenar estos asesinatos”.

“Resulta extraño que el gobernador (Gustavo) Bordet mantenga llamativo silencio respecto al hecho sin encontrar responsables, cuando ha demostrado que uno de los pilares de su gestión son las capacitaciones en violencia e identidad de género”, puntualizó el diputado de Gualeguaychú.

—

Prensa Diputado