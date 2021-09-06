SECUESTRO DE VEHÍCULO POR ADULTERACIÓN DE MOTOR
PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA EN LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS POR LA JURISDICCIÓN Y OBSERVA UN VEHÍCULO, VOLKSWAGEN MODELO POLO, COLOR GRIS, CUYO DOMINIO TRASERO PRESENTABA ANOMALÍAS. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA AL CONDUCTOR QUE DETENGA SU MARCHA.
AL CONTROLAR LA DOCUMENTACIÓN DEL RODADO, COMPRUEBAN QUE LOS DATOS QUE EXISTEN EN LA TARJETA DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CORRESPONDÍA A OTRO VEHÍCULO, LO MISMO QUE EL DOMINIO O PATENTE, EN SU PARTE DELANTERA Y TRASERA. VERIFICANDO NUMERACIÓN DE MOTOR ESTE CORRESPONDÍA A UN VEHÍCULO VOLKSWAGEN MODELO POINTER.
SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO QUIEN DISPUSO QUE EL VEHÍCULO SEA SECUESTRADO, PARA LUEGO TRASLADARLO A DEPENDENCIA POLICIAL PARA DEPÓSITO Y RESGUARDO. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA INTERVINIENTE.
EN CUANTO AL CONDUCTOR SE PROCEDIÓ A LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN SIENDO UN SUJETO, MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE COLON Y ADEMÁS SE LE LIBRÓ ACTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DNU EN VIGENCIA.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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