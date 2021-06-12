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SECUESTRO DE UNA MOTO A UN MENOR DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA

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EL PASADO VIERNES, ALREDEDOR DE LAS CERO HORAS, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA, REALIZANDO OPERATIVO DE PREVENCIÓN, JUNTO CON PERSONAL DE GENDARMERÍA NACIONAL Y GUARDIA DE PREVENCIÓN URBANA MUNICIPAL, EN CALLES AVENIDA URQUIZA Y ROTONDA HOFLACK, SE CONSTATA A UN MENOR QUE CIRCULABA EN UNA MOTO, REALIZÁNDOSE LA INSPECCIÓN DEL RODADO SE OBSERVAN ANOMALÍAS.

POR ESTE MOTIVO SE DA INTERVENCIÓN A VERIFICADOR POLICIAL EN TURNO. QUIÉN AL EXAMINAR EL MOTOVEHÍCULO SE PERCATA QUE TENÍA SUPRIMIDAS LAS NUMERACIONES DE CUADRO Y MOTOR.

SE INICIAN ACTUACIONES CON CONOCIMIENTO DE LA FISCAL EN TURNO DRA. MARÍA NOELIA BATTO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL RODADO, MARCA ZANELLA, MODELO 110, COLOR BLANCA, EL MENOR ES EXAMINADO POR MÉDICO DE POLICÍA Y ENTREGADO A SUS PADRES, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA.-

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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