SECUESTRO DE RODADO SUSTRAÍDO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
EN LA FECHA PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DPTAL COLON PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA MARCA OLMO ALL TERRA, RODADO 26, COLOR GRIS Y BLANCO, LA CUAL SE HALLABA EN PODER DE UN VECINO DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE 27 AÑOS, QUIEN ARGUMENTÓ ANTE LA PRESENCIA DE LOS INVESTIGATIVOS QUE LA HABRÍA ADQUIRIDO POR INTERMEDIO DE LA RED SOCIAL “FACEBOOK” POSTERIORMENTE SE ESTABLECIÓ QUE LA MISMA FUE SUSTRAÍDA EN LA CIUDAD VECINA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY DONDE SE INSTRUYEN ACTUACIONES CARATULADAS “MINETTO JUAN FRANCISCO “ROBO” SE PUSO EN CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA LOCAL A CARGO DE LA DRA. MICAELA DI PRETORO Y A LA FISCALÍA ACTUANTE A CARGO DE LA DRA. MARIA BECKER DISPONIENDO LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE ESTA PERSONA QUIEN QUEDARÁ SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE LLEVA ADELANTE EN LA FISCALÍA MENCIONADA-
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