SECUESTRO DE PLANTAS DE MARIHUANA EN VILLA ELISA
EN LA TARDE, DE ESTE MIÉRCOLES, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO EMANADO POR EL JUZGADO DE PAZ DE DICHA LOCALIDAD EN RELACIÓN A CAUSA EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO; DILIGENCIA REALIZADA EN UN DOMICILIO DE CALLE ESTRADA AL 1000.
AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO SE OBSERVA EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA PLANTAS SIMILARES A CANNABIS SATIVA (“MARIHUANA”). POR TAL MOTIVO SE DIO COMUNICACIÓN A LA FISCALÍA EN TURNO, A CARGO DE LA DRA. MARIA NOELIA BATTO QUIEN DISPUSO LA INTERVENCIÓN DE LA DIVISIÓN TOXICOLOGÍA, QUIEN SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR PREVIO TEST, CORROBORARON LO ANTES INFORMADO; LO QUE MOTIVÓ AL SECUESTRO DE LAS MISMAS.
EN RELACIÓN AL DUEÑO DE CASA, UN MASCULINO, JOVEN DE 25 AÑOS DE EDAD, FUE DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN LO QUE RESPECTA A SU IDENTIDAD PERSONAL. INICIÁNDOSE EL LEGAJO POR EL SUPUESTO DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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