SECUESTRO DE MOTO EN SAN JOSE
EN HORAS DE LA MADRUGADA DE LA FECHA, CIRCUNSTANCIAS EN QUE PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS DE RUTINA EN MÓVIL POLICIAL, VISUALIZAN EN CALLE ITUZAINGO, ENTRE MAIPÚ Y JUNÍN UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO, MODELO MAGIC, 11OCC.,DE COLOR ROJA Y ASMARILLO, CON SUS PLÁSTICOS DAÑADOS, ABANDONADA EN EL LUGAR. EN VIRTUD DE LO ACONTECIDO CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA EN TURNO, SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO, SIENDO TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL PARA SU RESGUARDO, INICIÁNDOSE UNA CAUSA DE OFICIO PARA ESTABLECER PROPIEDAD, PROCEDENCIA Y TITULARIDAD DE LA MISMA.-
__
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415