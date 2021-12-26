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SECUESTRO DE MOTO EN SAN JOSE

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EN HORAS DE LA MADRUGADA DE LA FECHA, CIRCUNSTANCIAS EN QUE PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS DE RUTINA EN MÓVIL POLICIAL, VISUALIZAN EN CALLE ITUZAINGO, ENTRE MAIPÚ Y JUNÍN UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO, MODELO MAGIC, 11OCC.,DE COLOR ROJA Y ASMARILLO, CON SUS PLÁSTICOS DAÑADOS, ABANDONADA EN EL LUGAR. EN VIRTUD DE LO ACONTECIDO CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA EN TURNO, SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO, SIENDO TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL PARA SU RESGUARDO, INICIÁNDOSE UNA CAUSA DE OFICIO PARA ESTABLECER PROPIEDAD, PROCEDENCIA Y TITULARIDAD DE LA MISMA.-

 

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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