SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES Y RETENCIÓN DE MOTOCICLETA.
EN EL DÍA DE AYER ALREDEDOR DE LA HORA 21, PERSONAL POLICIAL DEPENDIENTE DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES REALIZANDO UN CONTROL VEHICULAR EN ZONA DE CALLES AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN Y 12 DE ABRIL, PROCEDEN A LA IDENTIFICACIÓN DE DOS MASCULINOS JÓVENES QUE SE CONDUCÍAN EN UNA MOTOCICLETA 110 CC DE COLOR NEGRA, LOS QUE CARECÍAN DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA PARA PODER CIRCULAR; Y TRANSPORTABAN UNA MOCHILA, LOS QUE AL EVIDENCIAR UNA ACTITUD SOSPECHOSA Y TITUBEANTE EN SUS DICHOS SE LES SOLICITA EXIBAN VOLUNTARIAMENTE QUE LLEVABAN EN EL INTERIOR DE LA MISMA, OBSERVANDOSE A SIMPLE VISTA QUE ERA UNA BALANZA DIGITAL Y ENVOLTORIOS EN NAILON DE COLOR NEGRO, LLAMADAS » BOCHITAS», COMO CIGARRILLOS ARMADOS DENOMINADOS » PORROS»; A LO QUE ANTE TAL SITUACIÓN SE DA CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD, EL QUE DISPUSO EL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS DETALLADOS POR LA DIVISIÓN TOXICOLOGÍA LOS QUE EN TES Y REACTIVOS CONFIRMARON EL CONTENIDO DE CANNABIS SATIVA » MARIHUANA «, EN UN PESAJE TOTAL DE 1,9 GRAMOS. EN LO QUE RESPECTA A LOS MASCULINOS AMBOS JÓVENES DE UNOS 20 AÑOS DE EDAD, UNO CON DOMICILIO EN SAN JOSÉ Y EL OTRO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, FUERON TRASLADADOS A DEPENDENCIAS DE JEFATURA DPTAL COLÓN; LOS QUE FUERON DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS EN LA SECCIÓN ANTECEDENTES PERSONALES; QUEDANDO SUPEDITADOS A LA CAUSA QUE SE INVESTIGA POR EL SUPUESTO DELITO DE TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES.
LA MOTOCICLETA FUE RETENIDA BAJO ACTA DE ESTILO POR CARECER SU CONDUCTOR SEGURO OBLIGATORIO, FALTA DE LUCES REGLAMENTARIAS.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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