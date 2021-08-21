SECUESTRO DE BICICLETA
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO ANÓNIMO AL COMANDO RADIOELÉCTRICO, DANDO AVISO QUE EN INTERSECCIÓN DE CALLE PENON Y CHACABUCO DE NUESTRA CIUDAD HABRÍA UNA BICICLETA TIPO PLAYERA, COLOR LILA TIRADA EN UN BALDÍO.
POR TAL MOTIVO PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR DONDE SE PUEDE LOCALIZAR LA BICICLETA EN MENCIÓN.
SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO, A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD, QUIEN DISPUSO EL SECUESTRO DEL RODADO BAJO ACTA DE ESTILO Y SE INICIEN ACTUACIONES SIMPLES Y AVERIGUACIONES PARA ESTABLECER REAL PROCEDENCIA Y PROPIEDAD DEL RODADO.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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