SECUESTRO DE BICICLETA ROBADA
EL PASADO VIERNES, EN HORAS DEL MEDIODÍA PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES REALIZARON AVERIGUACIONES Y UNA ARDUA TAREA INVESTIGATIVA QUE DIO COMO RESULTADO LA RECUPERACIÓN Y SECUESTRO DE UNA BICICLETA MARCA S-PRO RODADO 27,5, NEGRO CON LÍNEAS VERDE, CAMBIOS MARCA SHIMANO, FRENOS DE DISCO, (DE ALTA GAMA) DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EN FECHA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2019 POR UN CIUDADANO DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. LA MISMA FUE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO DE UNA FEMENINA, DE 50 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, DOMICILIADA EN PLAN LIBERTAD DE NUESTRA CIUDAD, LA QUE AL MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO NO CONTABA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALARA SU TITULARIDAD. INTERVIENE LA FISCALÍA EN TURNO, A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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