SECUESTRO DE ARMAS DE FUEGO
EN LA MAÑANA DE LA FECHA, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES PROCEDIÓ A IDENTIFICAR EN EL CAMINO COSTERO, A 300 METROS DEL PUENTE ROSADO, A UNA MOTOCICLETA, MODELO 110 CC, DE COLOR NEGRA, CON DOS HOMBRES MAYORES, DE 40 Y 50 AÑOS DE EDAD.
LOS QUE AL SOLICITARLE QUE TRANSPORTABAN EN UNA MOCHILA, EN FORMA VOLUNTARIA EXHIBE UN REVOLVER MARCA RUBI, CALIBRE 32 Y A SU VEZ EL ACOMPAÑANTE HACE ENTREGA DE UNA CARABINA 22, MARCA MAHELY Y AL PEDIRLE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE DE AMBAS ARMAS NO CONTABAN CON LAS MISMA.
POR TAL MOTIVO SE INFORMÓ A LA FISCALÍA EN TURNO A CARGO DE DR. ALEJANDRO PERROUD, QUIEN DISPUSO EL SECUESTRO DE LAS ARMAS, TRASLADANDO A LOS MASCULINOS A DEPENDENCIA POLICIAL PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN.
SE INICIÓ UN LEGAJO POR EL SUPUESTO DELITO DE TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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