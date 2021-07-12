SECUESTRO DE ARMA DE FUEGO
EN HORAS DE LA TARDE DE ESTE DOMINGO A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO AL COMANDO RADIOELÉCTRICO DE LA FUNCIONARIA POLICIAL QUE ESTARIA DE PUESTO EN EL “HOGAR YANINA “SITO EN CALLES CABO 1º PEREYRA Y CHACABUCO DE LA CIUDAD DE COLON. INFORMA QUE HABÍA EN LA CASA DE ENFRENTE, UN MASCULINO APARENTEMENTE CON UN ARMA DE FUEGO.
PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR DONDE SE PUDO CONSTATAR LA VERACIDAD DE LO INFORMADO, PROCEDIENDO A REDUCIR A DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD. SE DIO INTERVENCIÓN A LA FISCAL EN TURNO, DRA. MARIA NOELIA BATTO QUIEN DISPUSO QUE SE TRASLADE A LOS MASCULINOS A JEFATURA DEPARTAMENTAL PARA UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN, SIENDO EXAMINADOS POR MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO Y POSTERIORMENTE PROCEDER AL FORMAL SECUESTRO DEL ARMA DE FUEGO INVOLUCRADA, SIENDO: (01) ARMA DE FUEGO COMPUESTA POR EL CAÑO Y PARTE DEL SISTEMA CERROJO PUDIENDO SER ESCOPETA CALIBRE 12 MM SIN MARCA NI NÚMERO VISIBLE.
ADEMÁS SE PROSIGUEN ACTUACIONES DE RIGOR, POR SUPUESTO DELITO DE TENENCIA DE ARMA DE FUEGO.-
—
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415