SE SOLICITA COLABORACION PARA LA DIFUSION DEL SIGUIENTE PEDIDO DE LOCALIZACION:
SE SOLICITA A LA POBLACION LA COLABORACION DE TODO DATO DE INTERES QUE PUDIERA APORTAR EN RELACION AL PEDIDO DE LOCALIZACION QUE COMENZARA A RAIZ DE LA DENUNCIA DE UN SOBRINO DEL CIUDADANO ARNOLDO FABIÁN VERA, DE 42 AÑOS DE EDAD, EN COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE CASEROS, QUIEN SE HABRIA AUSENTADO EN LA MAÑANA DE LA VÍSPERA, 11/11/19, NO VOLVIENDO A TENER NOTICIAS. TENIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESTATURA APROXIMADA 1,65 METROS, CONTEXTURA DELGADA, TEZ TRIGUEÑA, PELO OSCURO CASI AL TERMINAR EL CUELLO DE LARGO, SE PEINA CON RAYA AL MEDIO, PARA CAMINAR RENGUEA DE LA PIERNA DERECHA A RAÍZ DE UN ACCIDENTE QUE TUVO HACE TIEMPO, DE LO QUE POSEE UNA CICATRIZ DE CONSIDERABLE TAMAÑO EN LA MISMA PIERNA, VESTÍA CAMISA ROJA CON PINTAS NEGRAS MANGAS CORTAS, PANTALÓN JEANS AZUL Y ZAPATILLAS GRIS PUEDE SER CON BLANCO Y SE LLEVÓ EN LA MANO UN BUZO NEGRO CON MANGAS BLANCA. CABE DESTACAR QUE DE INMEDIATO SE INICIARON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS CORRESPONDIENTES, EMITIENDOSE LA INFORMACION A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS POLICIALES DEL DEPARTAMENTO, COMO DE LA PROVINCIA. COMUNICANDOSE ADEMAS LA NOVEDAD AL SR. FISCAL EN TURNO, INICIANDOSE ACTUACIONES PREVENCIONALES PARA ESTABLECER EL PARADERO DEL MENCIONADO CIUDADANO. CUALQUIER INFORMACION QUE PUEDA AYUDAR A LA INVESTIGACION SE PODRA APORTAR EN CUALQUIER DEPENDENCIA POLICIAL MÁS CERCANA O A LOS TELEFONOS:
JEFATURA DEPARTAMENTAL URUGUAY: “03442-425508 O 422222”
COMANDO RADIOELECTRICO: “03442-422222” O GRATUITO “101”.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.-
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Jefatura Dptal. Uruguay – Sección Prensa