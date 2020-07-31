SE SOLICITA COLABORACION PARA LA DIFUSION DEL SIGUIENTE PEDIDO DE LOCALIZACION:
SE SOLICITA A LA POBLACION LA COLABORACION DE TODO DATO DE INTERES QUE PUDIERA APORTAR EN RELACION AL PEDIDO DE LOCALIZACION QUE COMENZARA A RAIZ DE LA DENUNCIA DE UN HERMANO EN COMISARIA DE MINORIDADTERCERA, DE LA CIUDADANA MENDOZA DIANA BELEN, DE 21 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE HABRIA AUSENTADO DURANTE LA NOCHE DEL DIA 25 DE JULIO DEL CORRIENTE, NO VOLVIENDO A TENER NOTICIAS. TENIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESTATURA APROXIMADA 1,65 METROS, CONTEXTURA DELGADA, TEZ BLANCA, CABELLO OSCURO ENRULADO. CABE DESTACAR QUE DE INMEDIATO SE INICIARON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS CORRESPONDIENTES, EMITIENDOSE LA INFORMACION A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS POLICIALES DEL DEPARTAMENTO, COMO DE LA PROVINCIA. COMUNICANDOSE ADEMAS LA NOVEDAD AL SR. FISCAL EN TURNO, INICIANDOSE ACTUACIONES PREVENCIONALES PARA ESTABLECER EL PARADERO DEL MENCIONADO CIUDADANO. CUALQUIER INFORMACION QUE PUEDA AYUDAR A LA INVESTIGACION SE PODRA APORTAR EN CUALQUIER DEPENDENCIA POLICIAL MÁS CERCANA O A LOS TELEFONOS:
JEFATURA DEPARTAMENTAL URUGUAY: “03442-425508 O 422222”
COMANDO RADIOELECTRICO: “03442-422222” O GRATUITO “101”.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.-
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Jefatura Dptal. Uruguay – Sección Prensa