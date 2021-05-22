SE SECUESTRÓ UN MOTOR CORRESPONDIENTE A UNA MOTO SUSTRAÍDA EN 2018
EN EL DÍA DE LA FECHA, PERSONAL DE DIV. INVESTIGACIONES DE COLÓN Y PLANTA DE VERIFICACIÓN VILLA ELISA, LOGRAN EL FORMAL SECUESTRO DE UN (01) MOTOR MARCA YAMAHA, EL CUAL SURGIÓ LUEGO DE VERIFICAR UNA MOTOCICLETA TRAÍDA POR UN MASCULINO, CUYO MOTOR SERÍA CORRESPONDIENTE CON EL DE UNA MOTOCICLETA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EL 17 DE JUNIO DEL AÑO 2018. SEGÚN LE HECHO QUE SE INVESTIGA ESTE RODADO HABÍA SIDO SUSTRAÍDO EN INMEDIACIONES DE UN BOLICHE BAILABLE UBICADO SOBRE RUTA 130, CUANDO UN HIJO MENOR DE EDAD DEL TITULAR LA HABÍA DEJADO ESTACIONADA. SE PONE EN CONOCIMIENTO LO ACONTECIDO A LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y SE DISPONE EL TRASLADO Y FORMAL SECUESTRO DEL MOTOR, PROSIGUIÉNDOSE CON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS DE RIGOR.
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